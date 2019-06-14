Bitlis
ve Muş
'ta, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
'in tebrik mesajları okundu.
Düzenlenen gösteri tatbikatlarında, uyuşturucu arama köpeği, senaryo gereği arabaya bırakılan uyuşturucuyu buldu. İz ve arama köpeğinin gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu.
Drone'lara bağlanan Türk bayrakları ile de hava gösterisi yapıldı.
Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, silah ve zırhlı araçların bulunduğu alanı gezdi.
Jandarmanın düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkan
Karar, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu vurguladı.