14.06.2019 20:42
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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla gösteri gerçekleştirildi.

Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla gösteri gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'ının okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.
Komutanlığın kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgisi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden Özbek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.
Konuşmanın ardından jandarma köpek timlerinin gösterisini vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.
Köpek timlerinin gösterisinin ardından Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar tarafından komutsuz gösteri sunuldu.
Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile vatandaşlar katıldı.Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
Kaynak: AA
Kastamonu, Jandarma, Güncel

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