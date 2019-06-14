14.06.2019 20:59
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okulları ziyaret ederek, bayrak hediye etti.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okulları ziyaret ederek, bayrak hediye etti.
Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ekip oluşturan Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki tüm okulları ziyaret ederek, okul idarecilerine Türk bayrağı verdi.
Okul idareci ve öğretmenleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bayrağı öperek teslim aldı ve Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
okul, ilçe jandarma komutanlığı, edremit, jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:00 TFF Süper Kupa 7 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak
22:00 MFÖ, Gaziantep'te konser verdi
21:59 Devlet Bahçeli, Bengütürk TV ile Türkgün Gazetesi'ni ziyaret etti
21:59 Meksika 68 sınır geçiş noktasında kontrolleri artırıyor
21:58 Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
21:57 Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı
21:57 Fotoğraflar//Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa Meydanı'nda miting düzenledi