Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Edremit İlçe Jandarma
Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okulları ziyaret ederek, bayrak hediye etti.
Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ekip oluşturan Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki tüm okulları ziyaret ederek, okul idarecilerine Türk bayrağı verdi.
Okul idareci ve öğretmenleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bayrağı öperek teslim aldı ve Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.