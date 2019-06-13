Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı

AK Parti Milletvekili Polat Türkmen
ile AK Parti Zonguldak
İl Başkanı Zeki Tosun, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkmen, mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, milletin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra devletin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla görev yapan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.
"Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması için halkımızla iç içe görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız devletimizin en köklü en deneyimli kuruluşları arasında yer almaktadır." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:
"Modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarına öncelik veren iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı, fedakar personeliyle bizleri her zaman gururlandıran Jandarma Genel Komutanlığımızın yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarı her türlü takdirin üstündedir. Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyor, görevlerinde başarılar diliyorum. "
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise jandarmanın bir gurur abidesi, bir fedakarlık ve vatan sevdası hikayesi olduğuna dikkati çekti.
Kaynak: AAMilletvekili
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