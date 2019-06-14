14.06.2019 12:05
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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şıldak, mesajında, kuruluşundan bugüne vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, güvenliğini sağlamak için çalışan ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde güçlü bir yapıya kavuşan jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Vatanı ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman güvenlik güçleriyle her zaman gurur duyduklarını aktaran Şıldak, "Jandarma teşkilatı başta terörle mücadele olmak üzere, en ücra köyümüze varıncaya kadar üstün vazife ve hizmet anlayışı içerisinde görev yaparak, mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğu özverili çalışmalarıyla 180 yıldır ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Hasan Şıldak, Burdur, Jandarma, Güncel

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