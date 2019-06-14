Isparta
İl Jandarma
Komutanı Albay Mustafa Özduran Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla, Isparta Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Özdurhan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen
görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başdeğirmen, Jandarma Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla fedakarca görev yaptığını belirtti.
Belediye olarak jandarmanın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başdeğirmen,
"Hepimizin amacı vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve rahat bir hayat sürebilmesidir. 180 yıl önce kurulan ülkenin ilk kolluk kuvveti olarak hizmete giren Jandarma Teşkilatımız vatandaşımızın huzuru için çalışma yapıyor. Sizlerden Allah razı olsun, sizleri takdir ediyoruz, sizlerle birlikteyiz, yanınızdayız. Bizlere düşen ne görev varsa da hazırız. Daha nice 180 yıllar ülkemizin yaşamasını, çocuklarımızın geleceğimizin çok daha rahat ve huzur içinde güzel günler geçirmesini Yüce Rabbim'den diliyorum. Tehlikeli ve riskli çalışmalar içerisindesiniz, bu çalışmalarınızda Yüce Rabbim kazadan, kötü durumlardan korusun hep birlikte güzel günlerde güzel şartlarda yaşamayı nasip etsin."