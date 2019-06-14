Jandarma
Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Tekirdağ
'da tören düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş Atatürk anıta çelenk sunmasının ardından buradaki tören sona erdi.
Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, narkotik, iz takip ve bomba arama köpekleriyle uygulama yapıldı.
Jandarma teşkilatının kuruluşu dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren çocuklara hediye verildi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının üstün görev bilinci, disiplini, etkili eğitimi ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak vatan topraklarında görev yaptığı her yerde, ülkenin gücü ve teminatı olduğunu söyledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, teşkilatın 180 yıldır Türk milletinin sevgisini ve güvenini kazandığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri jandarmaların kullandığı araç ve malzemelerin bulunduğu stantları gezdi.