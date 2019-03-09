Jandarma Timleri, Kadınlara Destek İçin Van Gölü'ne Daldı

VAN İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü
'ne dalış gerçekleştirdi.
İl Jandarma
Komutanlığı, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' sloganıyla kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığının erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalarına destek için, dün, İpekyolu
Belediyesi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahşan Fatma Akgül
tarafından tasarlanan eserlerden oluşan 'Ben Daha Çocuğum' sergisi açıldı.
Bugün de Van
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde, Van Gölü
'ne dalış gerçekleştirildi. Dalış yapan ekipler su altında, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' ve '8 Mart
Gününüz kutlu olsun' yazılı afiş açtı.
- Van
Güncel
Kaynak: DHA