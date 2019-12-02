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Jandarma trafik ekipleri kış lastiklerini denetledi

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, 1 Aralık 2019 itibari ile kış uygulaması kapsamında, ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yapıldı.

02.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59Jandarma trafik ekipleri kış lastiklerini denetledi
Mardin'in İlçe Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, 1 2019 itibari ile kış uygulaması kapsamında, ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yapıldı.

Tüm ülke genelinde 1 Aralık 2019 günü kış lastiği uygulaması kapsamında uygulama yapılırken, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından ticari araçların lastikleri kontrol edildi. Kış lastiği takmayan ticari araçlara idari para cezası tutanağı tanzim edilerek sürücüler uyarıldı. Midyat Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astubay Kıdemli Başçavuş İhsan Yıldırım, olası kazalar sonucu yaralanma ve can kaybının önlenmesi için kış lastiği uygulamasının devam edeceğini bildirdi. - MARDİN

Jandarma, Aralık, Midyat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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