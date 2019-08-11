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Jandarma trafik ekipleri yolda kalan araçlara yardım etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yolda kalan araçlara yardım edildi.

11.08.2019 22:31 Jandarma trafik ekipleri yolda kalan araçlara yardım etti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yolda kalan araçlara yardım edildi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde yolda kalan araçlara yardım edildi. Çeşitli arızalardan dolayı yolda kalan araç sürücüler, jandarma ekiplerinin yardımlarının sonrasında yollarına sorunsuz şekilde devam ederken, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bayram boyunca çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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