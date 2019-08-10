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Jandarma trafik ekiplerinden Kurban Bayramı öncesi huzur denetimi

Afyonkarahisar'da jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi huzur denetimi gerçekleştirdi.

10.08.2019 23:27 Jandarma trafik ekiplerinden Kurban Bayramı öncesi huzur denetimi
Afyonkarahisar'da jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi huzur denetimi gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik asayiş ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu 'kemerin ses getirsin' projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla seyir halinde bulunan araçlara trafik denetimi yapıldı. Trafik asayiş ekipleri tarafından sürücülere trafik kuralları ile ilgili video izletilerek konuyla ilgili broşür dağıtıldı. Ayrıca yapılan trafik denetimlerde 3 Aranan şahıs tespit edilerek yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramı, Jandarma, Afyon, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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