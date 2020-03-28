Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.

28.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:37
Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.


Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının aldığı korona virüs salgınına karşı tedbirleri 7 gün 24 saat kesintisiz uyguluyor. Jandarma kontrol noktalarında İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıyıp taşımadığı ve araç içindeki yolcuların oturma şekli tek tek kontrol ediliyor. Ayrıca jandarma ekipleri Ankara'nın çeşitli giriş noktalarında aldığı önlemlerle kurallara uymayan tüm araçları durduruyor, aracın şoförü başta olmak üzere yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.


Temassız kimlik kontrolü


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde hem personelin hem de vatandaşın bu hastalığa kapılmaması amacıyla maske ve eldiven kullanılarak işlem yapılıyor. Çipli Türk Cumhuriyeti kartları temassız olma özelliği sayesinde jandarma personelinin elindeki barkod okuyucu cihazla uzaktan bilgileri okunuyor. Ayrıca bütün uygulama noktalarında bulunan konteynerlerin, zırhlı kulübelerin dezenfekte işlemleri İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:06: Uzmanından "Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın" uyarısı - Haberler 11:05: Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor - Haberler 11:04: Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse... - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 11:02: Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:55: 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler 08:34: Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım - Haberler 17:03: 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız