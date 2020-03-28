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Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.

28.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:32
Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uygulama noktalarında, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri eksiksiz uyguluyor.
Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı korona virüsü salgınına karşı tedbirleri 7 gün 24 saat kesintisiz uyguluyor. Jandarma kontrol noktalarında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıyıp taşımadığı ve araç içindeki yolcuların oturma şekli tek tek kontrol ediliyor. Ayrıca Jandarma ekipleri Ankara'nın çeşitli giriş noktalarında aldığı önlemlerle kurallara uymayan tüm araçları durduruyor, aracın şoförü başta olmak üzere yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.
Temassız kimlik kontrolü
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde hem personelin hem de vatandaşın bu hastalığa kapılmaması amacıyla maske ve eldiven kullanılarak işlem yapılıyor. Çipli Türk Cumhuriyeti kartları temassız olma özelliği sayesinde Jandarma personelinin elindeki barkod okuyucu cihazla uzaktan bilgileri okunuyor. Ayrıca bütün uygulama noktalarında bulunan konteynerlerin, zırhlı kulübelerin dezenfekte işlemleri İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

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Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor

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