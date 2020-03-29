Jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi
Jandarma ekiplerinin sürücüleri durdurması Ekiplerin sürücülerin ateşlerini ölçmesi Ekiplerin toplu taşıma araçlarında kontrol yapması Ekiplerin sürücüleri ve yolcuları bilgilendirmesi SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında...
29.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:15
Jandarma ekiplerinin sürücüleri durdurmasıEkiplerin sürücülerin ateşlerini ölçmesiEkiplerin toplu taşıma araçlarında kontrol yapmasıEkiplerin sürücüleri ve yolcuları bilgilendirmesi SAKARYA - Sakarya 'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
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Kaynak: AA