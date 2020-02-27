Jandarma uygulamada kandil kutladı

DÜZCE Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy girişinde yaptıkları uygulama sırasında, halka şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce 'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında halkın kimlikleri ve araç ruhsatları sorgulanırken, jandarma, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getirenler, "Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular" dedi.