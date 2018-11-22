Jandarma Uygulamasında Ruhsatsız Tüfek Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, denetimlerinde tüfek, döner bıçağı, pala ve cop ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Sitilce Mahallesi'nde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendiği S.U. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, muşta, 45 santim uzunluğunda pala, 67 santim uzunluğunda döner bıçağı ile plastik cop ele geçirdi.Jandarma ekipleri, aynı mahallede durumundan şüphelendikleri E.Ü. idaresindeki plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Araç
içerisinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken her iki otomobilin sürücüsü S.U. ve E.Ü jandarma karakoluna götürüldü.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma
22 Kasım 2018 Perşembe 17:09