Jandarma Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından durdurulan araçtan esrar madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç Kahta- Siverek
Karayolu Nissibi Köprüsü
üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolu uygulama noktasında durduruldu.
M.K isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracın uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpek tarafından yapılan aramasında, aracın motor kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. M.K isimli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Siverek,Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:59