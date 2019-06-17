Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavı ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacağını açıkladı. 13 Haziran'da yapılan bu açıklama sonrasında Jandarma uzman erbaş olmak isteyen binlerce aday, ek sınavın içeriğini merak etmeye başladılar. JGM uzman erbaş alımı ek sınavına dair detaylar haberimizde.

EK SINAVA KİMLER GİREBİLECEK?

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-0 4 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmıştı. Sonrasında ise sınavlara çağrılan 40.000 aday çağrılmış ve sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu sınavların sonrasında JGM, uzman erbaş ihtiyacı nedeniyle daha önce sınava çağrılmayan adayların tamamının, ek sınava çağrılma kararı aldı.

EK SINAV TARİHİ NEDİR?

Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav tarihi henüz belirlenmedi. Yapılan açıklamaya göre; eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Ek sınav tarihi açıklandığı vakit sizlerle paylaşacağız.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELERDİ?

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.