Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında "Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekatı" eğitimi alan 2 bin 17 kursiyer mezun oldu.TMH Okul Komutanlığındaki tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.Kursiyerler adına dönem birincisi Jandarma Uzman Onbaşı Halil Akpınar, yaş kütüğüne plaket çaktı.Dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi."Yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini bu yiğitlerin koruyacağından eminim"Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk milletine başsağlığı diledi.Korgeneral Çitil, uzman erbaşların eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını ve kanun ordusu jandarma teşkilatı saflarında görev yapmaya hak kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Karşınızda adeta çelikten bir kale gibi dimdik görev heyecanı içinde bulunan bu yiğitler, bugünden itibaren ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında, 24 saat esasına göre başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız mücadele edeceklerdir. Bu kapsamda jandarma teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır.Yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini her hal ve şartta bu yiğitlerin koruyacağından eminim."Mezun olan uzman erbaş adaylarına da seslenen Korgeneral Çitil, şöyle dedi:"Meslek hayatınız boyunca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daima gözetiniz, kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletimizin bağrından çıktığınızı unutmadan vatan ve millet sevgisi, üstün vazife anlayışı ile vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapınız.Hepinizin çok iyi bildiği gibi komando zoru başarır, imkansız zaman alır."Koltuk değneğini bırakıp oğluna koştuÇitil'in konuşmasından sonra Jandarma Mehteran Birliği gösteri yaptı.Komando andının okunması ve tören geçişinin ardından aileler, mezun olan çocuklarıyla hasret giderdi.Ayağı burkulduğu için törene koltuk değneğiyle katılan Gülay Baykuş, oğlu Onbaşı Furkan Baykuş'u bulmak için koltuk değneğini bırakarak tören alanına koştu.Oğluna ağlayarak sarılan Baykuş'u gören Korgeneral Çitil, annenin yanına giderek tebrik etti ve Onbaşı Baykuş'a annesini göstererek, "Onun elini, ayağını öp. Bu halde gelmiş." dedi.Baykuş da Çitil'e teşekkür ederek, "Allah sizi korusun." ifadesini kullandı.Anne Baykuş, törende çok duygulandığını belirterek, "Vatanımız, milletimiz onlara emanet. Biz onlara borçluyuz bu vatanı. Çok gururluyum ve mutluyum. Ayağım burkuldu, düştüm, canımı veririm ben vatanım için, oğullarımız için." diye konuştu.