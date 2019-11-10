Haberler » Güncel » Jandarma Van Gölü'nde 'Ata'ya saygı' dalışı yaptı - Haber

Jandarma Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı

Van'da jandarma ekipleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Atatürk portresi ile Türk bayrağı açtı.

10.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:02Jandarma Van Gölü'nde
'da jandarma ekipleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Atatürk portresi ile Türk bayrağı açtı.
İl Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Van Gölü'nde "Ata'ya saygı" dalışı yaptı.
Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası yakınlarına gelen 6 kişilik dalış ekibi ile 5 kişilik bot timi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra göle daldı.
Gölün hem yüzeyinde hem de derinliklerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi açan ekipler, verdikleri asker selamıyla Atatürk'ü andı.

Mustafa Kemal Atatürk, Van Gölü, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:09 Atatürk, saygıyla anıldı
12:14 Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü
12:13 İşçilerden Ata'ya saygı
12:08 Çankırı'da, 10 Kasım anma programı gerçekleştirildi
12:08 18 yıldır topladığı Atatürk resimleri ile evini müzeye çevirdi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:15:30