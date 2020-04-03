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Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.

03.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:12
Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri için PTT'lere akın eden vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında PTT'lerin kapatılması kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor.

Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında teslim ediyor. - MUŞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Muş, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor - Haberler

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