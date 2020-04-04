Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

Arnavutköy İlçe Jandarma Konutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.

04.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:56
Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor
Arnavutköy İlçe Jandarma Konutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinin kapatılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya "Devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan dolayı oldukça memnunuz. Güzel bir uygulama. Salgın dolayısıyla evimizden sadece market alışverişimiz için çıkıyoruz. Kendi önlemlerimizi aldık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Jandarma, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29'a yükseldi - Haber 17:36: Zonguldak'ta karantina uygulaması - Haber 17:35: Karantinadaki öğrencilerden yurt çalışanlarına çiçek sürprizi - Haber 17:35: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına altınlarını bağışladı - Haber 17:35: Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler