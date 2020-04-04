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Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

Arnavutköy İlçe Jandarma Konutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.

04.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:15
Arnavutköy İlçe Jandarma Konutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinin kapatılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya "Devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan dolayı oldukça memnunuz. Güzel bir uygulama. Salgın dolayısıyla evimizden sadece market alışverişimiz için çıkıyoruz. Kendi önlemlerimizi aldık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi. Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutköy, Jandarma, PTT, Güncel

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Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor
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