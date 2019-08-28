Jandarma ve AFAD yaşlı adam için seferber oldu

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'un İskilip
ilçesinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen yaşlı adamın bulunması için Jandarma
ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylacıkseki Okçular mahallesinde yaşayan Y.K., akşam saatlerinde evine dönmeyince yakınları Jandarmayı arayarak yardım talep etti. Köpekli timlerle arama çalışması başlatan Jandarma ekiplerinin talebi üzerine AFAD ve AKUT'tan bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Yaşlı adamın bulunması için ekiplerin dün geceden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ÇORUM