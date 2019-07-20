Haberler» Güncel» Haber

Jandarma ve emniyet birimlerinden PKK'ya ağır darbe

Jandarma ile emniyet birimlerinin yılın 6,5 aylık döneminde yürüttükleri operasyonlarda bulunan terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağarada 4,5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.

20.07.2019 10:36 Jandarma ve emniyet birimlerinden PKK
Jandarma ile emniyet birimlerinin yılın 6,5 aylık döneminde yürüttükleri operasyonlarda bulunan terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağarada 4,5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ve emniyet birimlerince 6,5 aylık dönemde terör örgütü PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara tahrip edildi.
Güvenlik güçlerince tespit edilen barınakların 774'ünde, 169'u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 muhtelif mühimmat, 359 mayın ve el yapımı patlayıcı ve 227 el bombası ele geçirildi.
Sığınaklarda ayrıca 4 ton 610 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 464 fünye, bin 107 tüp, 119 akü, 27 jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.
Kaynak: AA
Jandarma, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:44   Başkan Ataç: "Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli"
10:44   Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti
10:44   EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:44   İZMİR FETÖ İLE KORKUTTUKLARI KADINA 5 MİLYON LİRALIK VİLLASINI SATTIRDILAR
10:44   ANTALYA GÖRME ENGELLİ MERVE'NİN YKS BAŞARISI
10:44   ANTALYA OĞLU 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN FERYADI ADALET İSTİYORUM
10:44   ANTALYA SİDE ANTİK TİYATRO'DAKİ 'KONTEYNER TUVALETE' ELEŞTİRİ