Haberler » 3. Sayfa » Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama - Haberler

Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

26.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:07Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama
İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan İzmir-İstanbul Otoyolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle, toplam 34 güvenlik personelinin görev aldığı trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 67 araç kontrol edilirken, havadan trafik ihlali bildirilen 4 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir maddi hasarlı kaza bildirildi. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği kaydedildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:19:43