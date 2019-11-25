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Jandarma ve Emniyetten 'Kadına Yönelik Şiddet' standı

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı ulusular arası mücadele günü kapsamında düzenlenen değişik etkinlilere İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri stant açarak vatandaşların bilgilenmesi amacıyla broşür dağıttılar.

25.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:31Jandarma ve Emniyetten 'Kadına Yönelik Şiddet' standı
25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı ulusular arası mücadele günü kapsamında düzenlenen değişik etkinlilere İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri stant açarak vatandaşların bilgilenmesi amacıyla broşür dağıttılar.

Üç kurum, alışveriş merkezleri ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları önünde açtıkları stantlarda kadına yönelik şiddet konusunda uyarıcı broşür, el kitabı ve değişik hediyeler dağıttı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Yurtlar Kurumu, Yaşam

Kaynak: İHA

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