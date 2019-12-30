Jandarma ve emniyetten yılbaşı tedbirleri

Samsun'da yılbaşının huzur ve güven içinde geçirilmesi adına il genelinde jandarma ve emniyet seferber oldu.



Samsun Valiliği tarafından can ve mal güvenliğinin temini ve yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli emniyet ve trafik tedbirlerinin planlandığı açıklandı.



Bu kapsamda kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada eğlence merkezlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimlerin artırılacağı, gerektiğinde şüpheli şahıslar, otolar ve umuma açık yerlerde aramalar yapılacağı ve suç unsuruna rastlanılması durumunda gerekli işlemlerin yapılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca meskun mahallerde havaya ateş edilme şeklindeki olayların engellenmesi, hırsızlık olayları ve trafik kazalarının önlenmesi için çok sayıda resmi ve sivil personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmış olduğu, vatandaşların huzur ve güven ortamında bir yılbaşı geçirmelerini sağlamak için en üst düzeyde çalışmaların devam ettiği bildirildi.



28 aralık 2019 - 01 ocak 2020 tarihleri arasında alınan emniyet ve trafik tedbirlerini duyuran Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddelerde yılbaşı öncesi 127 noktada yaya devriye personeli ile 127 resmi ve sivil motorize ekip, 2 dedektör köpek ve 1.067 genel hizmet personeli görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, havalimanında, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 1.019 personel görevlendirilmiştir. Ankara Yolu, Sinop Yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için; Bölge Trafik Denetleme ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 53 ekip 3 hava aracı ve 233 trafik personeli ile yılbaşı tedbirleri alınacaktır. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları, 155 Polis İmdat, 112 Acil Çağrı Merkezi ve aşağıda belirtilen telefonlarımız ile e-mail adreslerimize bildirmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA