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Jandarma ve Karayolları ekipleri dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından ilçe sınırları yakınından geçen İstanbul-Antalya D650 karayolunda üzerinde bulunan dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı.

03.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:35Jandarma ve Karayolları ekipleri dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması...
'in ilçesinde jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından ilçe sınırları yakınından geçen İstanbul-Antalya D650 karayolunda üzerinde bulunan dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin karayolları bakımından en yoğun kullanılan yollarından birisi olan İstanbul- Antalya D650 karayolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, Komutanlığı ve Bilecik Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolu üzerinde bulunan üst geçitlere, park ve dinlenme noktalarına vatandaşların bıraktığı pislikler temizledi. Yaklaşık 9 kilometre alan içerisinde bulunan noktalarda geniş çaplı temizlik çalışması yapan ekipler, atılan çöpler nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen dinlenme noktalarını yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşların bıraktığı atıklardan yaklaşık 2 kamyon çöp toplayarak çevre dostu olduklarını ifade eden ekipler, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarı olmasını diledi. - BİLECİK

Jandarma, İstanbul, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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