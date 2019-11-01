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Jandarma ve mit'ten ortak fetöpdy operasyonu 1 gözaltı

Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖPDY operasyonu 1 gözaltıBURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖPDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

01.11.2019 01:19
Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖPDY operasyonu 1 gözaltı
BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖPDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖPDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.
Jandarma ve mit'ten ortak fetöpdy operasyonu 1 gözaltı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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