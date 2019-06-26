26.06.2019 22:13
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Jandarma ve polis ekipleri tatil yolunda denetimlerini sürdürüyor

Jandarma ve polis ekipleri tatil yolunda denetimlerini sürdürüyorDÜZCE - Düzce'de jandarma ve polis ekipleri, tatil bölgelerine giden vatandaşların kullandığı yollarda denetim ve uygulamalarını artırdı.

Jandarma ve polis ekipleri tatil yolunda denetimlerini sürdürüyor
DÜZCE - Düzce 'de jandarma ve polis ekipleri, tatil bölgelerine giden vatandaşların kullandığı yollarda denetim ve uygulamalarını artırdı.
Anadolu'nun denize açılan kapısı olan Akçakoca , Ereğli, Zonguldak ile Karadeniz 'de ki sahil bölgelerine tatil sezonun açılması ile birlikte gidişlerde yoğunlaştı. Tatile giden sürücülerin ve tatilcilerin tatil bölgelerine güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla ve kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce - Akçakoca - Zonguldak D-655 Karayolu'nda ortak uygulama yaptı. Uygulamada özellikle otomobillerde uygulama yapan ekipler sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarına, emniyet kemeri ve hız limitlerine uyup uymadıklarına baktılar. Ekipler ayrıca evrak kontrolü de yaptı.
Diğer taraftan Düzce İl Genelinde top yekun patpat tabir edilen tarım araçlarıyla karayoluna çıkarak diğer sürücüleri tehlikeye sokan sürücülerde denetlendi.Jandarma ve polis ekipleri tatil yolunda denetimlerini sürdürüyor
Kaynak: İHA
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