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Jandarma ve Polis ekiplerinden "evde kal" uyarısı - ARDAHAN/DİYARBAKIR/

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

27.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.
Merkez Sur ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktasındaki aracın üzerindeki led ekrana "Evde kal Türkiyem, evde kal Diyarbakır, hayat eve sığar" yazısıyla farkındalık oluşturuyor.
İlçeye bağlı kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, araçlardan yaptıkları anonsta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmamaları için uyarıda bulunuyor.
Ekipler, "Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın" anonsu yapıyor.
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Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" anonsu yapmaya başladı.
Muş'ta, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yaygın, Sungu, Konukbekler ve Kızılağaç beldeleri ile bağlı köyleri dolaşan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yöre halkından koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.
Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarda, "Değerli vatandaşlarımız, zorunlu olmadıkça kendiniz ve sevdikleriniz için evlerinizden dışarı çıkmamanız önemle rica olunur. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayınız." uyarısında bulundu.
Yöre halkı da hassasiyetinden dolayı askerlere teşekkür etti.
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Ardahan Valiliğinden vatandaşlara "sosyal izolasyon" uyarısı
Ardahan Valiliği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine işaret ederek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle özellikle gençlerin çarşı, pazar gibi alanlarda dolaşmalarının ve topluca hareket etmelerinin doğru olmadığı aktarıldı.
Salgınının genç-yaşlı demeden herkesin hayatını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu tehdidi engellemenin tek yolu sosyal izolasyon, yani mecbur kalmadıkça çarşı ve pazara çıkmadan evlerimizde kalmak ve mümkün mertebe eş, dost, akraba ziyareti yapmamaktan geçmektedir." denildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin bu süreyi evde geçirmesi istenen açıklamada, "Ancak, gençlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almadıkları, yoğun bir şekilde çarşı, pazara çıktıkları ve topluca bir arada bulundukları görülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Jandarma ve Polis ekiplerinden ’evde kal’ uyarısı - ARDAHAN/DİYARBAKIR/

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

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Jandarma ve Polis ekiplerinden "evde kal" uyarısı - ARDAHAN/DİYARBAKIR/

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