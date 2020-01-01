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Jandarma ve polis kontrol noktalarını denetledi, nöbetçi Hastane personelinin yeni yılını kutladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yılbaşı gecesi dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaları ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde denetledi.

01.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:16 Jandarma ve polis kontrol noktalarını denetledi, nöbetçi Hastane personelinin yeni yılını kutladı
'nın Aslanapa ilçesinde yılbaşı gecesi dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaları ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde denetledi.

İlçede yapılan " güvenlik tedbirleri uygulaması" kapsamında Emniyet ve yol kontrol uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Gülyer, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için, ilçe merkezi ve ilçenin giriş çıkışlarında gerekli uygulamarı yapan ve Jandarma ekipleerini denetleyip teşekkür etti.

Kaymakam Gülyer daha sonra Aslanapa Devlet Hastanesini ziyaret ederek nöbetçi sağlık personelinin yeni yılını kutladı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Yılbaşı, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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