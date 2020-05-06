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Jandarma ve polis trafik ekipleri sürücülerin Trafik Haftası'nı kutladı

Sandıklı Hocalar Yol Kavşağında Farkındalık yaratmak için Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ile Sandıklı Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı Polis Trafik ekiplerince yapılan ortak trafik kontrolünde, Trafik Haftası kutlanan sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Jandarma ve polis trafik ekipleri sürücülerin Trafik Haftası'nı kutladı
06.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:38
Sandıklı Hocalar Yol Kavşağında Farkındalık yaratmak için Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ile Sandıklı Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı Polis Trafik ekiplerince yapılan ortak trafik kontrolünde, Trafik Haftası kutlanan sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Sürücülere aşırı hız yapmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerlerini takmaları hususlarında uyarıda bulunan ekipler, trafik kurallarına uyan sürücülere de teşekkür etti.
Araç sürücülerinden Semih Batu Karagöz, ekipler tarafından yapılan uygulamayı güzel ve yerinde bulduğunu söyledi.
Karagöz, "Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok vatandaşımız da yaralanıyor. İnsanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi güzel bir davranış. Jandarma ve polis ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Sandıklı, Jandarma, Polis, Güncel, Haber

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