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Jandarma ve polisten şekerli bayram uygulaması

Elazığ'da trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da boyama kitabi hediye etti.

10.08.2019 16:11 Jandarma ve polisten şekerli bayram uygulaması
Elazığ'da trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da boyama kitabi hediye etti.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda ülke genelinde Kurban Bayramı süresince alınması gereken tedbirler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da Elazığ -Diyarbakır karayolu Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı sabit kontrol noktasında uygulama yapıldı. Uygulamada denetledikleri araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden güvenlik güçleri çocuklara da boyama kitabi hediye ederek bayramlarını kutladı. Bilgilendirici broşürlerin verildiği uygulamaya Maden İlçesi Kaymakamı Refik Özsoy'da katıldı.

Ayrıca sürücülere seyahatleri boyunca trafik kural ve yasaklarına harfiyen uymaları bir anlık dalgınlığın çok acı sonuçlara yol açabileceği anımsatıldı.

Bayram tatili süresinde güvenlik güçlerinin bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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