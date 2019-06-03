Jandarma ve polisten trafik denetimi

Bartın Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Ramazan Bayramı
öncesinde trafik denetimi yapıldı.
Vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran ekipler, Bartın- Kozcağız
kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada, ekiplerce durdurulan araçların evrakları kontrol edildi.
Ekipler, denetimler sırasında drone da kullandı.
Kaynak: AA
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