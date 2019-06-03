03.06.2019 17:04
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Jandarma ve polisten trafik denetimi

Jandarma ve polisten trafik denetimi

Bartın Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı.

Bartın Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı.

Vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran ekipler, Bartın- Kozcağız kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada, ekiplerce durdurulan araçların evrakları kontrol edildi.
Ekipler, denetimler sırasında drone da kullandı.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bartın, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel