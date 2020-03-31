Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu

Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak dezenfektan malzeme satışına yönelik düzenledi operasyonda 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan maddesi ele geçirdi.

31.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:05
Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak dezenfektan malzeme satışına yönelik düzenledi operasyonda 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan maddesi ele geçirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan Dezenfektan malzemesi satışı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler belirlenen adrese ortak baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız Antiseptik Dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile de işletme sahibi K.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:56: "Gerekirse ürünlerimizi devlete bağışlayabiliriz" Korona'ya inat Türk çiftçisi üretmeye devam ediyor - Haberler 12:56: Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Haberler 12:53: Köylüler kendilerini karantinaya aldı, köye misafir kabul etmiyorlar - Haberler 12:52: İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 bin 898'e çıktı - Haberler 12:51: İstanbul'da otobüs şoföründen ilginç "Korona virüs" önlemi - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:13: Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık