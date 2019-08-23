Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni (2)

Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet TöreniJandarma köpeklerinin gösterisiZeybek oyunuTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve selamlamasıYaş kütüğüne plaket çakılmasıParaşüt gösterileriSubay ve astsubayların geçit töreniMehteran gösterisiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanından ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (8)