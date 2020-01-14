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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı yapıldı.

14.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:16Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı
İl Komutanlığı tarafından lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı yapıldı.
Kariyer Günleri kapsamında kentteki toplam 25 adet lise ve dengi okulda 12 bin öğrenciye ulaşılarak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.
Öğrencilere, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli subay, astsubay ve diğer personeli yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Yüksek Öğretim Kurumu olmayı amaçlandığı belirtilerek, neden akademiyi tercih etmeleri gerektiği öğrencilere anlatıldı.
Tanıtımın sonunda jandarmanın bilinmeyen yönleri öğrencilerle soru ve cevap şeklinde aktarıldı.
Etkinlikte gösteri yapan 'Jandarma Köpek Timleri' ile öğrencilerin kaynaşması sağlandı.

Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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