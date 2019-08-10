Haberler» Güncel» Haber

Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

10.08.2019 11:31 Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim
Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

2019 kurban bayramı sebebi ile kazaların azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığının çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında sürücülere ve çocuklara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler dağıtıldı.

Ekipler tarafından Emniyet kemeri takmayan sürücülere kısa bir mola verdirilerek emniyet kemerinin önemini anlatan videolar izletildi. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Çat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:55   Bakan Akar'dan bayram mesajı
11:55   TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
11:55   Edirnekapı Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesinde hüzün vardı
11:54   Kırklareli'nden kısa kısa
11:52   Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni
11:52   'BAYRAM HARÇLIKLARINIZLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA HEDİYE EDİN'
11:52   Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı