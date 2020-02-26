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Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

26.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:55
İl Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Merkezi ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışan Serdarlar Jandarma Özel Harekat Taburu, faaliyet sahaları arasında yer alan Palu ve Arıcak kırsalında, yabani hayvanları unutmadı.
Ekipler tarafından temin edilen buğday, ekmek, ot ve et parçaları, belirlenen yaşam sahalarına dağıtıldı.
Jandarma ekiplerinin bu faaliyetinin kar eriyinceye kadar süreceği belirtildi.
Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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