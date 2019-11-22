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Jandarma yaptığı operasyonda Kalaşnikof ele geçirdi

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, makinalı tüfek, süper poze av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermi ile fişek ele geçirildi.

22.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:17Jandarma yaptığı operasyonda Kalaşnikof ele geçirdi
'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyade tüfeği, makinalı tüfek, süper poze av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermi ile fişek ele geçirildi.

Niğde İl Komutanlığına bağlı Gölcük Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde Kaleşnikof ile havaya ateş açıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları araştırma ve incelemelerin ardından şüpheliler A.G ve R.G'nin evlerine operasyon düzenledi. R.G'nin evinde yapılan aramada eşinin şalvarına gizlediği 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet şarjör, 32 adet 7.62 mm çapında fişek, A.G'nin evinde ise 1 adet makinalı tüfek ve bu makinalı tüfeğe ait 1 adet şarjör, 1 adet süper poze av tüfeği ve bu tüfeğe ait 69 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 144 adet 9 mm çapınca tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.G ve A.G gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. - NİĞDE

Kalaşnikof, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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