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Jandarma yarasına "merhem" olduğu "Zeytin"e doğum yaptırdı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli, yaralı halde bulduktan sonra tedavisini yaptırdıkları hamile köpeğe, telefonda yardım istedikleri veterinerin yönlendirmesiyle doğum yaptırdı.

12.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:40
Jandarma yarasına
Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli, yaralı halde bulduktan sonra tedavisini yaptırdıkları hamile köpeğe, telefonda yardım istedikleri veterinerin yönlendirmesiyle doğum yaptırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Ekipler, insanların olduğu kadar hayvanların da yardımına koşuyor. Sokak hayvanlarının mama ihtiyaçları karşılanıyor, tedavileriyle ilgileniliyor.
Menteşe Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevinde ayağına çivi batması sonucu bir köpeğin acı çektiğini fark etti. Kadın astsubay tarafından havluya sarılarak koruma altına alınan köpek için veteriner çağrıldı. Ayağındaki yara nedeniyle yürüyemeyen köpeğin hamile olduğu anlaşılınca karakolda sahip çıkıldı.
Köpeğin ve yavrularının hayatını kurtardılar
Jandarma personeli tarafından büyük şefkat gösterilen "Zeytin ", kısa sürede kendisini toparladı.
Menteşe Merkez İlçe Jandarma Karakolunun adeta maskotu haline gelen Zeytin'in doğum zamanı gelince acı çektiği görüldü.
Evinde kedi ve köpek besleyen kadın astsubay, hemen köpeğin yardımına koştu. Veteriner gelene kadar Zeytin'in ve yavrularının hayatının tehlikeye gireceğini düşünen astsubay, doğum için harekete geçti.
Karakolda altına sıcak havlu serilen Zeytin'in önce sakinleşmesi sağlandı. Kadın astsubay, köpeği okşayarak ve konuşarak sakinleştirdikten sonra telefonla ulaştığı veterinerden doğum için yardım istedi.
Veterinerin yönlendirmesiyle 5 yavru sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Karakoldaki askerler, doğum sonrası büyük mutluluk yaşadı.
Doğumda yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasında
Doğumdan sonra Zeytin, uzun süre yavrularını yaladı. Kadın astsubay da yavru köpekleri bezle temizleyerek mama verdi.
Jandarma personeli, Zeytin ve yavrularına büyük bir titizlikle bakıyor.
Öte yandan, doğum sırasında karakolda yaşananların bir bölümü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Zeytin, Güncel
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