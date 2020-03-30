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Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi

Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan bir vatandaşın isteği yerine getirildi. "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz" diyen Jandarma Genel Komutanlığı, yaşlı vatandaşın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

30.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:06

Dünyayı etkisi altına alan ve giderek alanını genişleten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tüm yurtta mücadele sürüyor. Salgının en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte vatandaşların yardımına polis ve jandarma ekipleri koşuyor. Ekipler, maaş çekimi ve market ihtiyaçları başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını görüyor.

ERZURUM'DA JANDARMA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Erzurum 'da jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan bir amcanın tarlasını sürdü. Söz konusu görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcamızın isteğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Hasat zamanı görüşmek üzere..." ifadelerine yer verildi.

Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcanın tarlasını ekime hazır hale getirdi
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Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Etiketler: Jandarma, Erzurum, Güncel

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Erzurum'da Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcanın tarlasını ekime hazır hale getirdi
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