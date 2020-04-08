Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı

Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvanlarının samanı biten yaşlı çifte, jandarma ekipleri başka köyden saman alarak teslim etti.

08.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:54
Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı
ADIYAMAN - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde hayvanlarının samanı biten yaşlı çifte, jandarma ekipleri başka köyden saman alarak teslim etti.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyünde oturan Ali Arslan ve eşi Fatma Arslan'ın evde besledikleri ineklerinin samanı bitti. Korona virüs tedbirleri kapsamından evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Ali Arslan, hayvanları aç kalmasın diye jandarmaya durumu bildirdi.
Jandarma ekipleri Ali Arslan'ın evine gelerek saman parasını alıp, Çakırhöyük beldesine gitti. Burada yarım ton saman satın alan jandarma ekipleri saman torbalarını askeri araca yükleyerek Yayıklı köyüne döndü. Jandarma ekipleri saman torbalarını sırtında taşıyarak yaşlı çiftin evinin bahçesine yerleştirdi.
Samanları teslim eden jandarma görevlileri yaşlı çifte, istedikleri zaman aramalarını ve her zaman onların yanında olduklarını söyleyerek oradan ayrıldı. Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Arslan, Jandarma, Adıyaman, Besni, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Jandarma yaşlı çift için saman taşıdı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika genel Haberleri

23:09: 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haberler 23:01: 'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler 22:56: Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler 22:50: Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Haberler 22:50: ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle... - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:20: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler