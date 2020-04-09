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Jandarma yaşlı çiftin soba borularını temizledi

Jandarma yaşlı çiftin soba borularını temizledi Manisa'nın Selendi ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı çiftin yardımına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

09.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:22
Jandarma yaşlı çiftin soba borularını temizledi
MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı çiftin yardımına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Jandarma personeli, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılarken, evlerinde bulunan soba borularını da temizleyip yeniden yerine yerleştirdiler.
Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesinde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan Hanım ve Ahmet Çayır çiftinin ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlı çiftin evinde ısınmak için kullandıkları kömür sobasının temizliğini de yapan ekipler, takdir topladı. İhtiyaçlarının giderilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren yaşlı çift, jandarmaya teşekkür etti. Jandarma yaşlı çiftin soba borularını temizledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Selendi, 3. Sayfa
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