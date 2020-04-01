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Jandarma yaşlı kadına ilaçlarını drone'la ulaştırdı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde ilaçları biten yaşlı kadına Göksu Çayı'nın taşmasından dolayı ulaşamayan jandarma, ilaçları drone ile ulaştırdı.

01.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:36
Adıyaman 'ın Tut ilçesinde ilaçları biten yaşlı kadına Göksu Çayı'nın taşmasından dolayı ulaşamayan jandarma, ilaçları drone ile ulaştırdı.
Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Havutlu köyünde yaşandı. Havutlu köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nazife Oruç, 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak sürekli olarak kullandığı ilaçlarının bittiğini, torunu ile birlikte Göksu Çayı'nın güneyinde bulunan ağılda yaşadığını söyledi.
İki günden beri süren şiddetli yağışlardan dolayı Göksu Çayı'nın taştığını ve torunun karşıya geçemediği bildirdi. Jandarma ekipleri yaşlı kadının istediği ilaçları eczaneden alarak Havutlu köyüne geldi. Jandarma ekipleri taşan Göksu Çayı'ndan karşıya geçmeyince çareyi drone'da buldu.
Jandarma ekipleri ilaçların içinde bulunduğu poşeti drone iple bağlayarak uçurdu. Çayın diğer tarafından bekleyen yaşlı kadın ve torunu jandarmanın gönderdiği ilacı aldı. Jandarma ekipleri yaşlı kadının ilaç ihtiyacını giderdi.
(İHA) Jandarma yaşlı kadına ilaçlarını drone’la ulaştırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Göksu, Güncel

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Jandarma yaşlı kadına ilaçlarını drone'la ulaştırdı
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