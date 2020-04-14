Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü
Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü Jandarma, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde 67 yaşındaki kadının bahçesini sürdü.
14.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:02
ADIYAMAN - Jandarma, Adıyaman 'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde 67 yaşındaki kadının bahçesini sürdü. Korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin günü birlik işlerini güvenlik güçleri yapıyor. Bunlara son örnek ise Adıyaman'ın Şambat Beldesinden geldi. Jandarma ekipleri 67 yaşındaki Fatma Gençer'e ait 5 dönümlük bahçeyi sürdü.156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunan Fatma Gençer'in yardımına ekipler yetişti. Jandarma görevlisi traktöre binerek yaşlı kadının bahçesini sürdü. Yaşlı kadının bahçesinin içerisine bostan ekeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA