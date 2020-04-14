Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü

Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü Jandarma, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde 67 yaşındaki kadının bahçesini sürdü.

14.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:02
Jandarma , yaşlı kadının bahçesini sürdü
ADIYAMAN - Jandarma, Adıyaman 'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde 67 yaşındaki kadının bahçesini sürdü.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin günü birlik işlerini güvenlik güçleri yapıyor. Bunlara son örnek ise Adıyaman'ın Şambat Beldesinden geldi. Jandarma ekipleri 67 yaşındaki Fatma Gençer'e ait 5 dönümlük bahçeyi sürdü.
156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunan Fatma Gençer'in yardımına ekipler yetişti. Jandarma görevlisi traktöre binerek yaşlı kadının bahçesini sürdü. Yaşlı kadının bahçesinin içerisine bostan ekeceği öğrenildi. Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Jandarma, Şambayat, Besni, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› genel ››Jandarma, yaşlı kadının bahçesini sürdü - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:09: Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler 20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 20:00: Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı? - Haberler 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı