Jandarma, yavru köpekleri öldüreni arıyor

NİĞDE'de jandarma ekipleri, 2 köpeği öldüren birini yaralayan kimliği belirsiz kişi veya kişileri arıyor.

Merkeze bağlı Orhanlı ile Edikli kasabaları arasındaki arazide amcası Yılmaz Erdiç'e ait koyunları otlatan 14 yaşındaki Halil İbrahim Erdiç'in yanındaki köpeklere, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 2 yavru köpek telef oldu, 1'i de yaralandı. Sürüdeki bazı koyunlar da silah sesiyle birlikte kaçtı. Erdiç'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim Erdiç'in ifadesine başvuran jandarma, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Koyunlarının bir kısmının kayıp olduğunu, 2 yavru köpeğinin öldüğünü, 1 köpeğinin de yaralandığını söyleyen Yılmaz Erdiç, yaşanan olay sonrası yeğeninin de psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Yaralı köpeğin Kayseri'de tedaviye alındığını ifade eden Erdiç, şüphelinin yakalanmasını istedi.