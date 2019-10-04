Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma, yaylacı vatandaşları teröristlere ve hırsızlara karşı uyardı.

04.10.2019 17:03Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma, yaylacı vatandaşları teröristlere ve hırsızlara karşı uyardı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'ın Amanos Dağları'nda bulunan Alan Yaylası'nda yaşayan vatandaşlara cuma namazı çıkışı cami avlusunda uyarıda bulundu. Bölgede havaların soğumasıyla beraber yaylalardan kent merkezlerine dönüşlerin başladığını belirten jandarma, vatandaşların geri dönüşlerinde, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları bu evlerde gıda, yiyecek, patlayıcı madde olarak tüp ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamalarını istedi.

Aynı zamanda bölgede başlayan zeytin hasadına karşı dolandırıcılara karşı da uyarıda bulunan jandarma ekipleri, yaylada kalan vatandaşların durumundan şüphelendikleri kişileri 112 acil çağrı merkezine bildirmelerini istedi. - HATAY

Amanos Dağları, Jandarma, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:07 MSB: "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir...
22:00 Ardahan'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı
21:55 Kalbi duran lise öğrencisi hayatını kaybetti
21:47 Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü
21:45 Ataşehir'de boyacı dükkanının alevlere teslim olduğu anlar kamerada
21:39 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı
21:23 Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı